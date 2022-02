ING : Le titre chute après un 4ème trimestre sans surprise

(CercleFinance.com) - Le titre ING accuse jeudi la plus forte baisse de l'indice Euro STOXX 50 après un quatrième trimestre sans grand éclat de la part du groupe financier néerlandais.



Sur les trois mois à fin décembre, son résultat net du groupe est ressorti à 945 millions d'euros, contre 727 millions il y a un an et un consensus des analystes financiers de 984 millions.



Ses revenus nets d'intérêts - c'est-à-dire la différence entre ce que l'établissement paie pour les dépôts et ce qu'il perçoit sus les prêts - a progressé de 0,9% à 3,37 milliards d'euros, une performance en ligne avec les attentes.



Les provisions sur créances douteuses ont également augmenté, à 346 millions d'euros contre 208 millions un an auparavant.



Ses dépenses opérationnelles se sont elles aussi accentuées pour s'établir à 2,95 milliards d'euros sur le trimestre, contre 2,91 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 1,1%.



Concernant 2022, ING se dit 'bien préparé' pour faire face à l'environnement actuel grâce à ses robustes réserves de capital, à son profil de risque solide et à sa focalisation sur le questions opérationnelles.



Le titre ING chutait malgré tout de 4,5% jeudi matin, pénalisé par des prises de profits après un solide début d'année. L'action gagne toujours 5,5% depuis le 1er janvier.



