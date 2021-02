ING : Gagne +4%, un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance avec un gain proche de 4% à la Bourse d'Amsterdam. AlphaValue a revu à la hausse sa recommandation sur les actions ING, passant de 'réduire' à 'ajouter', suite à la publication des résultats du quatrième trimestre par le groupe néerlandais.



Dans une note aux clients, la maison de recherche parisienne a indiqué qu'elle avait revu à la hausse ses estimations de bénéfices pour 2021 et 2022, en raison d'une diminution du coût du risque de la banque.



AlphaValue a également augmenté son objectif de cours sur l'action à 8,77 euros, dépassant son ancien prix cible de 3,73 euros, citant la croissance future des bénéfices résultant de la diminution des pertes sur prêts.



Les analystes ont indiqué que la numérisation et la monétisation des investissements seront les 'clés' du succès d'ING.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.