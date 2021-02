ING : Entouré avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - ING s'adjuge 6% à Amsterdam, sur fond de propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de neuf à dix euros, après la publication vendredi de résultats trimestriels meilleurs que prévu.



Alors qu'ING envisage de verser les dividendes finaux 2019 et 2020, ainsi que le dividende intérimaire 2021 au dernier trimestre 2021, le broker voit 'un rendement potentiel de l'ordre de 12% (dividende et rachats d'actions) qui devrait continuer de soutenir l'action'.



De même, UBS reste à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 10,8 à dix euros sur ING, qui reste pour lui 'l'un des premiers choix des banques européennes', le jugeant 'bien placé pour offrir un rendement attractif et pour que son action se réévalue'.



