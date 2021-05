ING : En recul après ses résultats de 1er trimestre

(CercleFinance.com) - ING recule de 2% à Amsterdam, malgré la publication par la banque d'un bénéfice net accru de moitié à un milliard d'euros au titre du premier trimestre 2021, avec des revenus en progression de 4,2% à 4,7 milliards.



'Le premier trimestre 2021 a présenté un faible niveau de coûts de risque. Les dépenses ont été sous contrôle, mais ont comporté certains frais accessoires dus à la restructuration', précise l'établissement néerlandais.



ING précise aussi que ses dépôts clients nets ont augmenté de 8,1 milliards d'euros et que sa base de clients à titre principal est restée stable à 13,8 millions, reflétant les effets persistants de la pandémie de Covid-19 et des confinements.



