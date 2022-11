ING : Distribution supplémentaire avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats au titre du troisième trimestre 2022, et revendiquant une position de capital solide avec un ratio CET1 de 14,7%, ING Group annonce une distribution supplémentaire de 1,5 milliard d'euros à ses actionnaires.



Sur le trimestre écoulé, la banque néerlandaise a engrangé un résultat net en baisse de 28,4% à 979 millions d'euros et un bénéfice avant impôt de 1,38 milliard, pour un revenu total en repli de 5,1% à 4,41 milliards d'euros.



'Sans deux éléments exceptionnels, notre revenu total aurait été de 5,04 milliards d'euros, car nous avons bénéficié de taux d'intérêt plus élevés, soutenant nos revenus tant dans la banque de détail que de gros', précise néanmoins le CEO Steven van Rijswijk.



