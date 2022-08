ING : Deuxième trimestre plombé par les exceptionnels

(CercleFinance.com) - ING a publié jeudi un bénéfice net trimestriel grevé par des charges exceptionnelles, tout en prévenant que les difficultés économiques et géopolitiques actuelles allaient persister.



La banque néerlandaise a annoncé au titre du deuxième trimestre un bénéfice net en baisse de 19%, à 1,18 milliard d'euros contre 1,46 milliards un an plus tôt.



Ce résultat tient notamment compte d'une provision pour dépréciation liée à la situation d'hyperinflation que connaît actuellement la Turquie, ayant plombé le bénéfice trimestriel à hauteur de 277 millions d'euros.



'Ces comptes intègrent toute une série d'éléments exceptionnels qui rendent difficile l'interprétation des tendances sous-jacentes', regrettent ce matin les analystes de RBC.



En dépit de ces charges, ce bénéfice se situe nettement au-dessus des attentes des analystes financiers, qui visaient en moyenne un profit de 959 millions d'euros.



Steven van Rijswijk, son directeur général, a malgré tout livré un message de prudence à l'occasion de cette publication.



'Les défis économiques et politiques que le monde affronte à l'heure actuelle vont sans doute persister dans un futur proche', a-t-il souligné, qualifiant ces perspectives de 'déconcertantes'.



Conséquence, le titre ING cédait 3,6% jeudi matin, alors que l'indice bancaire européen, le STOXX Europe 600 Banks, avançait de 0,4%.



