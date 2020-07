ING : Dépréciation du goodwill

(CercleFinance.com) - ING annonce qu'à la suite du test de dépréciation déclenché par la pandémie de Covid-19, elle prévoit de comptabiliser environ 300 millions d'euros en dépréciation du goodwill de son bilan dans ses résultats du deuxième trimestre 2020.



Le goodwill est lié à un certain nombre d'acquisitions dans le passé. L'ajustement comptable n'implique aucune sortie de trésorerie et n'aura pas d'impact sur les ratios de capital d'ING, le goodwill étant déjà déduit des fonds propres réglementaires.



La banque néerlandaise rappelle aussi que l'impact économique de la pandémie et l'impact de la méthodologie IFRS-9 entraîneront des coûts de risque nettement supérieurs à la moyenne du cycle, ce qui aura un impact sur son résultat net pour le trimestre.



