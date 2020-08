ING : Départ d'un membre du directoire 'banking'

(CercleFinance.com) - ING annonce ce mercredi qu'Isabel Fernandez, membre du Directoire 'Banking' (banque) et responsable d'ING 'Wholesale Banking' (banque de grande clientèle) va quitter la banque néerlandaise.



Elle restera jusqu'au 31 décembre 2020, le temps pour ING de trouver et préparer la personne qui va lui succéder.



'Isabel a rejoint ING et est devenue membre du Directoire en 2016, devenant responsable de la banque de gros en novembre de la même année. Avant de rejoindre ING, Isabel a occupé divers postes de direction chez General Electric et GE Capital', détaille le groupe.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.