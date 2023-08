ING : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - ING prend plus de 1% à Amsterdam sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre de l'établissement financier néerlandais avec un objectif de cours relevé de 16,9 à 17,6 euros.



'ING a dévoilé de solides résultats pour le deuxième trimestre et nous relevons à la fois nos prévisions de bénéfices et nos hypothèses de rachats d'actions sur cette base', indique le broker, qui la considère toujours comme sa 'banque préférée au Benelux'.



Pour rappel, ING a dévoilé la semaine passée un résultat net en progression de 83% à 2,15 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre, 'avec une forte croissance des revenus et des coûts du risque faibles'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.