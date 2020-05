ING : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - ING Group dévoile un bénéfice net en chute de 40% à 670 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, soit 0,17 euro par action, un niveau dépassant toutefois de deux centimes l'estimation moyenne des analystes.



Avant impôt, le profit s'est tassé de 35,7% à 1,02 milliard d'euros, 'du fait de coûts du risque plus élevés et d'ajustements de valorisation négatives en raison de la volatilité des marchés et de l'impact économique futur attendu de la pandémie de Covid-19'.



L'établissement bancaire néerlandais fait aussi état d'un afflux de dépôts de clients nets de 9,2 milliards d'euros, ainsi que d'un rendement des fonds propres (ROE) de 8,4% et d'un ratio de solvabilité CET1 de 14%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer