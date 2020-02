Infineon : Vise la neutralité carbone d'ici 2030

(CercleFinance.com) - Comme de nombreuses autres sociétés européennes (Bayer, Saint-Gobain...), le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a annoncé jeudi prévoir de rendre ses opérations neutres en CO2.



Le groupe a ainsi présenté son plan lors de son assemblée générale annuelle à Munich, visant à réduire ses émissions et à atteindre les objectifs définis dans l'accord de Paris sur le climat d'ici 2030.



Infineon a notamment déclaré que ses émissions devaient être réduites de 70% par rapport aux niveaux de 2019, et ce d'ici 2025.





