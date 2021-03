Infineon : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Infineon s'adjuge près de 4% à Francfort avec des propos favorables de Credit Suisse, qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'surperformance' et son objectif de cours de 31 à 42,5 euros sur le titre du fabricant allemand de semiconducteurs.



Estimant qu'Infineon peut dépasser ses objectifs à moyen terme, le broker remonte ses attentes de ventes et de BPA sur les exercices 2021 à 2023, anticipant désormais des BPA de 1,16/1,42/1,70 euro, soit 6%/10%/16% au-dessus des consensus.



