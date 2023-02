Infineon : Relève légèrement ses perspectives pour 2023

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du fabricant allemand de semi-conducteurs s'est élevé à 3 951 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2023. La baisse est de 5% par rapport au chiffre d'affaires du trimestre précédent, qui était de 4 143 millions d'euros.



La marge brute a augmenté au cours du premier trimestre pour atteindre 47,2%, contre 44,4 % au trimestre précédent.



Le bénéfice d'exploitation s'est amélioré au cours du premier trimestre pour atteindre 966 millions d'euros, contre 920 millions d'euros au cours des trois mois précédent.



Le résultat financier du premier trimestre est une perte nette de 24 millions d'euros, contre une perte nette de 33 millions d'euros au quatrième trimestre de l'exercice 2022. Le bénéfice des activités poursuivies s'est élevé à 729 millions d'euros, contre 730 millions d'euros au trimestre précédent.



Pour l'exercice 2023, Infineon continue d'anticiper un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards d'euros (avec plus ou moins 500 millions d'euros d'écart), avec une marge brute ajustée d'environ 45% et une marge de résultat sectoriel d'environ 25% (contre auparavant autour de 24%).



