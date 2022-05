Infineon : Rebond du titre avec le soutien de deux brokers

(CercleFinance.com) - Le titre profite d'un rebond de près de 1% cet après-midi après la chute de -6% hier suite à l'annonce des résultats.



Credit Suisse maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 48,4 euros sur Infineon, tout en relevant ses estimations de revenus et de BPA 2022-25 de 1 à 4%, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de semiconducteurs.



Selon le broker, il pourrait y avoir un potentiel de hausse pour les perspectives de l'exercice en cours, si les contraintes d'approvisionnement devaient se relâcher plus rapidement que prévu pendant le reste de l'exercice.



'Nous continuons de considérer Infineon comme un bénéficiaire important de nombre de tendances séculaires, notamment la décarbonisation, l'électrification/automatisation des véhicules et l'IoT (Internet des Objets)', ajoute Credit Suisse.



UBS confirme également son conseil à l'achat et son objectif de 49 E. ' Les résultats sont solides, comme prévu ' indique l'analyste.



' L'EBIT du deuxième trimestre de l'exercice 2022 est supérieur de 8% aux prévisions et l'EBIT du troisième trimestre de l'exercice 2022 est à peu près conforme. Sur la base des nouvelles prévisions pour l'exercice 22, nous prévoyons une augmentation à un chiffre de l'EBIT de l'exercice précédent ' indique le bureau d'analyses.



Pour l'exercice 2022, la direction vise un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros (contre auparavant 13,0 milliards d'euros). La marge de résultat sectoriel est attendu supérieure à 22 % (contre environ 22 % auparavant). Le flux de trésorerie disponible devrait atteindre environ 1,1 milliard d'euros (contre environ 1,0 milliard d'euros auparavant).



