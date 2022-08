Infineon : Prévisions annuelles de nouveau relevées

(CercleFinance.com) - Infineon a une nouvelle fois relevé ses prévisions annuelles mercredi, le fabricant de semi-conducteurs allemand expliquant profiter, entre autres, de la demande élevée pour ses puces les moins gourmandes en énergie.



Le groupe de Neubiberg dit désormais tabler sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 milliards d'euros sur son exercice 2021/2022, qui se clôturera fin septembre, contre une prévision précédente d'environ 13,5 milliards.



Le groupe envisage également une marge opérationnelle annuelle d'au moins 23%, et non plus de 22% au minimum.



Sur son troisième trimestre, clos fin juin, Infineon a généré un chiffre d'affaires en hausse de 10%, à près de 3,6 milliards d'euros, pour une marge d'exploitation de 23,3%.



Dans son communiqué, le groupe évoque un climat économique 'difficile' marqué par la cherté des prix de l'énergie, la hausse des coûts des matières premières et des taux d'intérêt et les incertitudes géopolitiques.



S'il indique percevoir de premiers signes d'affaiblissement de la demande sur les marchés liés aux consommateurs, il fait également état d'une demande structurelle toujours 'forte' due à la décarbonation et la digitalisation de l'économie, à l'origine d'une demande élevée pour ses produits.



Vers 9h30, le titre Infineon avançait de 1,6% après avoir démarré la séance sur une hausse de 3,6%, alors que l'indice regroupant les valeurs technologiques européennes progressait de 1,6%.



