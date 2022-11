Infineon : Partenariat avec la plateforme Memfault

(CercleFinance.com) - Memfault, une plateforme de débogage à distance, a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec le fabricant de puces allemand Infineon.



Aux termes de l'accord, les développeurs travaillant sur des projets associés aux processeurs ARM d'Infineon pourront avoir accès aux outils de diagnostic, d'observabilité des appareils et de surveillance à distance de Memfault.



La plateforme de Memfault permet aux développeurs de surveiller à distance le fonctionnement de leurs appareils et d'analyser les problèmes logiciels dans la conception, tout en bénéficiant de fonctionnalités de débogage, de surveillance et de mise à jour à distance.



Cette annonce survient alors que l'actualité d'Infineon est particulièrement riche en ce début de semaine.



Le groupe de Munich a relevé hier soir ses objectifs de moyen terme après avoir fait état de résultats 'record' au titre de son exercice fiscal écoulé.



Le concepteur de semi-conducteurs a également dévoilé un gigantesque projet d'usine basé à Dresde et consacré à sa technologie de 300 mm, un investissement de cinq milliards d'euros qui représente plus gros effort consenti par le groupe dans son histoire.



Après avoir bondi de 7,7% hier suite à ces annonces, le titre Infineon s'adjugeait 2,8% supplémentaires ce mardi à la Bourse de Francfort.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.