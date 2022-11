Infineon : Objectifs de long terme revus à la hausse

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé lundi une révision à la hausse de ses objectifs financiers sur le long terme après avoir dégagé des résultats 'record' sur son exercice 2021/2022.



Le fabricant allemand de semi-conducteurs dit désormais viser une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de plus de 10% à terme, contre 9% jusqu'à présent, pour une marge d'exploitation qui devrait atteindre 25%, et non 19% comme envisagé jusqu'ici.



Sur son quatrième trimestre fiscal, clos fin septembre, le groupe technologique a enregistré un chiffre d'affaires de 38% à 4,14 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel en hausse de 72% à 1,06 milliard.



Sa marge d'exploitation est ressortie à 25,5%, contre 20,5% un an plus tôt.



Pour son nouvel exercice 2022/2023, Infineon s'est donné comme objectif un chiffre d'affaires de l'ordre de quatre milliards d'euros pour une marge opérationnelle de quelque 25%.



Le concepteur de puces prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende pour l'exercice écoulé de 0,32 euro par action, contre 0,27 euro à l'issue du précédent exercice.



Infineon, qui avait officialisé quelques minutes avant la publication de ses résultats un contrat de plus d'un milliard d'euros avec Stellantis, progressait de 6,2% lundi à la Bourse de Francfort suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.