Infineon : Objectifs annuels confirmés, le titre monte

(CercleFinance.com) - Infineon a confirmé mardi ses objectifs annuels à l'occasion d'un 'capital markets day' organisé en mode virtuel, une annonce qui lui permettait de signer l'une des meilleures performances de l'indice DAX en début de séance.



Sur la base des indications actuellement disponibles, le fabricant de puces allemand dit toujours viser un chiffre d'affaires de l'ordre de 11 milliards d'euros en 2021 pour une marge d'exploitation d'au moins 18%.



Concernant son exercice 2022, le groupe de Munich indique prévoir une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 15%, assortie d'une marge opérationnelle d'environ 20%.



Infineon justifie son optimisme par l'essor de l'électrification des véhicules et l'accélération de la transformation numérique, deux tendances dans lesquelles les semi-conducteurs sont appelés à jouer selon lui un rôle majeur.



Suite à ces commentaires, l'action s'inscrivait en hausse de 1,1% mardi en début de matinée, soit la quatrième plus forte progression d'un indice DAX comportant désormais 40 composantes.



