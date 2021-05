Infineon : Léger relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Infineon fait part d'un léger relèvement de ses objectifs pour l'exercice 2020-21, tablant désormais sur une marge des segments de l'ordre de 18% pour des revenus d'environ 11 milliard d'euros (à plus ou moins 3% près).



Au titre de son deuxième trimestre comptable, le fabricant allemand de semiconducteurs a engrangé un BPA ajusté en croissance de 85% à 0,24 euro, manquant de peu le consensus, et une marge des segments améliorée de 3,6 points à 17,4%.



A 2,7 milliards d'euros, ses revenus ont augmenté de 36% en comparaison annuelle et de 3% en rythme séquentiel, 'soutenus par une demande soutenue, en particulier en automobile et, dans une moindre mesure, en systèmes d'alimentation et de capteurs'.



