Infineon : Le relèvement d'objectifs boudé en Bourse

(CercleFinance.com) - Infineon a une nouvelle fois relevé ses prévisions annuelles lundi, le fabricant de semi-conducteurs continuant de bénéficier d'une demande supérieure à ses capacités de production actuelles.



Le spécialiste allemand des puces table désormais sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 13,5 milliards d'euros sur l'exercice 2021-2022, clos le 30 septembre, contre une prévision précédente 13 milliards.



Sur cette base, le groupe basé à Neubiberg anticipe une marge opérationnelle annuelle supérieure à 22%, contre un niveau proche de 22% attendu précédemment.



Sur son deuxième trimestre, clos fin mars, Infineon a dégagé un bénéfice opérationnel en hausse de 6% à 761 millions d'euros, ce qui correspond à une marge de 23,1%.



Son chiffre d'affaires s'est lui accru de 4% à près de 3,3 milliards d'euros.



'Infineon continue de bien performer dans un environnement qui devient de plus en plus difficile', a déclaré Jochen Hanebeck, son directeur général cité dans un communiqué.



'Les incertitudes au niveau mondial, en particulier la guerre en Ukraine et l'évolution de l'épidémie de corona­virus, mettent les chaînes d'approvisionnement sous pression', a-t-il ajouté.



Suite à ces commentaires, le titre Infineon cédait près de 1% vers 9h30 alors que l'indice DAX regroupant les principales valeurs allemandes était plutôt stable.



