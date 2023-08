Infineon : La division auto inquiète, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Infineon chute lourdement jeudi à la Bourse de Francfort en raison d'incertitudes liées à ses performances dans l'automobile, qui reste de loin son principal marché.



Ces craintes, qui éclipsent des résultats trimestriels en ligne et la confirmation de ses prévisions annuelles, faisaient chuter l'action du fabricant allemand de semi-conducteurs de plus de 10% vers 10h00.



Le titre accuse ainsi la plus forte baisse du DAX ainsi que le repli le plus significatif de l'indice paneuropéen Euro STOXX 50, qui recule de 1% au même moment.



Dans son sillage, son concurrent franco-italien STMicroelectronics lâchait 5% ce matin à Paris.



Le groupe munichois a annoncé avoir dégagé un profit opérationnel en hausse de 59% à 835 millions d'euros sur son troisième trimestre fiscal, clos le 30 juin.



Son chiffre d'affaires s'est, lui accru, de 13% à près de 4,1 milliards d'euros.



Infineon a indiqué qu'il continuait de s'attendre à un chiffre d'affaires de l'ordre de 16,2 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice, pour une marge d'exploitation anticipée autour de 27%.



Traders et analystes s'inquiétaient toutefois d'un possible ralentissement de la division automobile du groupe allemand, qui reste sa principale source d'activités.



D'un trimestre à l'autre, la croissance du chiffre d'affaires de la branche n'a en effet atteint que 2%, pour un bénéfice en baisse de 10% et une marge qui s'est tassée à 27,4%.



D'après les professionnels, ces performances sont insuffisantes pour totalement satisfaire le marché.



'Au vu des solides publications dévoilées par les autres acteurs du secteur, il s'agit incontestablement d'une déception', souligne un analyste suivant la valeur.



