Infineon : Herbert Diess proposé comme président du conseil

(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé vendredi avoir choisi Herbert Diess, l'ancien patron de Volkswagen, pour prendre la présidence de son conseil de surveillance à l'issue de son assemblée générale du 16 février prochain.



Dans un communiqué, le fabricant allemand de semi-conducteurs justifie sa décision par la finalisation de sa récente réorientation stratégique, qui s'est traduite par l'acquisition réussie de l'américain Cypress et la mise en place d'une nouvelle équipe de direction.



Herbert Diess a été proposé pour remplacer Wolfgang Eder, qui occupait les fonctions de président du conseil de surveillance depuis 2019.



'Il s'agit du bon moment pour opérer des changements au conseil de surveillance', a estimé Wolfgang Eder.



Herbert Diess, qui a été directeur général de Volkswagen entre 2018 et 2022 après des passages chez Bosch et BMW, connaît bien Infineon, dont il a été administrateur entre 2015 et 2020.



Outre la nomination de Diess, le groupe compte également proposer l'arrivée à son conseil de Klaus Helmrich, un cadre dirigeant affichant plus de 35 ans d'expérience chez Siemens.



Wolfgang Eder ne sera pas le seul administrateur à quitter le conseil de surveillance l'an prochain puisque Hans-Ulrich Holdenried, un ancien cadre de Hewlett-Packard arrivé au conseil en 2010, est également sur le départ.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.