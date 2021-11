Infineon : Hausse du dividende annuel

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 0,27 euro, Infineon va proposer un dividende en hausse à 0,27 euro au titre de 2020-21. Pour l'exercice 2021-22, il table sur une marge des segments de l'ordre de 21% pour des revenus d'environ 12,7 milliards.



Le fabricant allemand de semiconducteurs indique avoir engrangé un BPA ajusté en croissance de 52% en rythme séquentiel à 0,41 euro au titre des trois derniers mois de son exercice 2020-21, et une marge des segments améliorée de 2,3 points à 20,5%.



A trois milliards d'euros, ses revenus trimestriels ont augmenté de 10% par rapport au trimestre précédent, principalement grâce à un redressement saisonnier vigoureux en systèmes d'alimentation et de capteurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.