Infineon : Finalise l'acquisition de Cypress

(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon Technologies a déclaré avoir reçu toutes les approbations réglementaires nécessaires pour finaliser l'acquisition de son rival américain Cypress Semiconductor.



Cette annonce intervient presque un an après qu'Infineon a officialisé un accord définitif pour l'acquisition de Cypress pour environ neuf milliards d'euros.



L'opération sera financée en particulier par une combinaison de fonds levés et d'une facilité de financement fournie par les banques, a déclaré Infineon.



Les ventes combinées des deux sociétés ont atteint environ 11 milliards de dollars au cours de l'exercice écoulé, faisant du groupe consolidé l'un des plus grands fabricants de puces au monde.



Infineon prévoit de conclure la transaction dans quelques jours.



