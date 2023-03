Infineon : Extension du partenariat automobile avec UMC

(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé mardi qu'il allait étendre son partenariat dans les composants automobiles avec le fondeur taïwanais de puces UMC par le biais de la signature d'un nouvel accord de long terme.



Aux termes de cette coopération stratégique, Infineon va être en mesure d'accroître ses capacités de production de microcontrôleurs automobiles, qui font l'objet d'une forte demande à l'heure actuelle.



Ainsi ses eNVM (mémoires non volatiles intégrées) seront également produites sur le 'fab' d'UMC à Singapour, sur la base du processus de fabrication à 40nm du groupe taïwanais.



Les microcontrôleurs, qui entrent dans la composition de nombreuses applications automobiles, bénéficient d'une demande croissante à l'geure actuelle en raison de l'essor des véhicules électriques, autonomes et intelligents.



Tout récemment, Infineon avait déjà dû doper ses capacités de production pour les porter à près d'un million d'unités par jour.



