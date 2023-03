Infineon : Entouré après un relèvement de prévisions

(CercleFinance.com) - Infineon grimpe de plus de 5% à Francfort, au lendemain d'un relèvement de ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle, principalement en raison d'une dynamique commerciale résiliente dans ses principaux segments automobile et industriel.



Pour son deuxième trimestre 2022-23, le fabricant allemand de semiconducteurs s'attend désormais à un chiffre d'affaires supérieur à quatre milliards d'euros, contre une prévision initiale d'environ 3,9 milliards.



Avec l'augmentation des revenus, les effets prix et mix positifs et l'évolution des coûts de l'énergie meilleure que prévu, sa marge des segments devrait maintenant ressortir dans le haut de la plage des 20-30%, et non plus aux environs de 25%.



Pour l'ensemble de l'exercice, Infineon prévoit désormais un chiffre d'affaires nettement supérieur au niveau précédemment attendu d'environ 15,5 milliards d'euros (à plus ou moins 500 millions), avec un impact positif correspondant sur la marge.



