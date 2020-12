Infineon : En repli, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge pénalisé par l'analyse de Bank of America. Le bureau d'études a abaissé sa recommandation sur le titre Infineon de 'achat' à 'neutre', citant un potentiel de hausse limité par rapport aux niveaux actuels.



Après une hausse d'environ 46 % depuis le début de l'année et de près de 180 % par rapport à leurs plus bas niveaux de mars, la valorisation est devenue 'difficile', a indiqué l'analyste dans une note de recherche.



'La configuration actuelle avec la valorisation, les mouvements de change défavorables et les commentaires d'Infineon sur la forte demande nous rappelle clairement la configuration de début 2018 (...) qui était un précurseur de la hausse des cours des actions', a indiqué BofA.



Bank of America a maintenu son objectif de cours à 32 euros.



