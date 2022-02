Infineon : Deux milliards pour un nouveau site en Malaisie

(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'investir plus de deux milliards d'euros dans une nouvelle unité de production sur son site de Kulim, en Malaisie, afin de renforcer son positionnement sur le marché des semi-conducteurs de puissance.



Le fabricant de puces allemand explique avoir l'intention d'accroître ses capacités en ayant recours aux technologies de carbure de silicium (SiC) et de nitrure de gallium (GaN).



L'objectif consiste, selon lui, à répondre à la multitude de besoins exprimés par ses clients dans des secteurs allant de l'énergie photovoltaïque aux transports, en passant par la recharge de véhicules électriques.



La construction de la nouvelle unité doit démarrer au mois de juin avec des premiers composants qui devraient sortir des lignes de production à la fin 2024.



Une fois opérationnel, le site de 'Kulim 3' devrait permettre la création de quelque 900 emplois.



Infineon a par ailleurs annoncé ce jeudi la promotion au poste de directeur général délégué (COO) de Rutger Wijburg, le patron de son site de Dresde, en remplacement de Jochen Hanebeck qui a été appelé à prendre les fonctions de directeur général du groupe.



