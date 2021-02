Infineon : Dans le vert, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1% après l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études réitère son opinion 'achat' sur Infineon avec un objectif de cours rehaussé de 17 à 45 euros, dans une note où il pointe la pénurie de puces dans l'industrie automobile qui a commencé fin 2020 ou début janvier 2021.



'Afin de résoudre ce problème, les fabricants tels qu'Infineon et STMicro - augmentent leurs investissements, tandis que les fonderies et les fabricants de puces donnent la priorité aux commandes de semi-conducteurs pour l'automobile', souligne le broker.



Il prévoit que la pénurie peut durer jusqu'au troisième ou au quatrième trimestre 2021, afin de donner suffisamment de temps aux fabricants de semi-conducteurs pour garantir des commandes suffisantes pour la fabrication et augmenter leurs niveaux de stocks.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.