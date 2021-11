Infineon : Dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Infineon grappille moins de 1% et surperforme ainsi légèrement un DAX stagnant, sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui reste à 'surperformance' et relève son objectif de cours de 48 à 50 euros après des trimestriels supérieurs aux attentes.



'Cette publication, qui s'est de nouveau révélée être un solide point d'étape, a permis de confirmer l'excellente visibilité sur 2022', juge l'analyste, qui pointe aussi une 'très bonne maîtrise de l'outil industriel' par le fabricant allemand de semiconducteurs.



