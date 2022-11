Infineon : Contrat de fourniture de puces avec Stellantis

(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé lundi qu'il allait fournir des puces destinées à équiper les prochains véhicules du groupe automobile Stellantis, dans le cadre d'un contrat dont la valeur pourrait excéder un milliard d'euros.



Le groupe allemand indique avoir signé un protocole d'accord avec Stellantis portant sur l'approvisionnement en semi-conducteurs innovants en carbure de silicium (SiC) sur la seconde partie de la décennie.



Ce contrat pluriannuel, conclu pour la période 2025-2030, concernerait plus spécifiquement les diodes en carbure de silicium CoolSiC Gen2p de 750 et 1200 V, qui seraient destinées aux véhicules électriques du constructeur.



Infineon explique que les performances, la fiabilité et la qualité de la gamme CoolSiC devrait permettre à Stellantis de concevoir des véhicules disposant d'une plus grande autonomie et consommant moins d'énergie.



Ces circuits devraient aussi favoriser la standardisation, la simplification et la modernisations des plateformes de développement du groupe, indique le fabricant de puces dans un communiqué.



Suite à cette annonce, l'action Infineon signait la deuxième plus forte progression de l'indice DAX 40 lundi, avec un gain de presque 3,8% en fin d'après-midi.



