Infineon : Consensus manqué au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Infineon dévoile au titre de son deuxième trimestre 2019-20 un BPA ajusté en baisse de 46% à 0,13 euro, manquant de quatre centimes le consensus, et une marge des segments en repli de 2,9 points à 13,8% pour des revenus atones à 1,99 milliard d'euros.



'Les effets de la pandémie de coronavirus sont sans précédents, et l'industrie des semiconducteurs en ressent les impacts. Aussi Infineon n'est pas immunisé contre une chute aussi massive de l'économie mondiale', pointe le CEO Reinhard Ploss.



Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe allemand table sur des revenus de l'ordre de 8,4 milliards d'euros en incluant Cypress, à plus ou moins 5% près, et sur une marge des segments d'environ 12% en milieu de cette fourchette de revenus.



