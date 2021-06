Inditex : Retour aux bénéfices sur le 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Inditex reste atone à Madrid, après la publication par le groupe textile espagnol d'un bénéfice net de 421 millions d'euros au titre de son premier trimestre comptable (mois de février à avril), à comparer à une perte nette de 409 millions un an auparavant.



La maison-mère de l'enseigne Zara a vu sa marge brute s'améliorer de 1,5 point à 59,9%, pour un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros, en croissance de 56% à taux de changes constants (dont +67% pour les ventes en ligne).



'La reprise continue de gagner de la vitesse', souligne Inditex, précisant que ses ventes en magasins et en ligne à taux de changes constants ont doublé (+102%) en comparaison annuelle, sur la période allant du 1er mai au 6 juin.



