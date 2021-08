Inditex : Note de lourdeur, un analyste démarre à 'vendre'

(CercleFinance.com) - L'action Inditex accuse mercredi l'une des plus fortes baisses de l'indice IBEX de la Bourse de Madrid, Deutsche Bank ayant initié la couverture du titre avec une recommandation à la vente.



A 16h30, le titre recule de 1,3%, contre une baisse de 0,2% au même instant pour l'IBEX.



Le titre affiche encore des gains de plus de 12% depuis le début de l'année, contre des hausses de respectivement 15% et 11% pour l'indice STOXX Europe 600 du secteur de la distribution et l'IBEX.



'La marge opérationnelle élevée que le groupe a réussi à atteindre reflète un modèle efficace de gestion des magasins, qui s'est bien adapté au commerce en ligne grâce à un modèle centralisé pour la logistique et les stocks et des coûts d'exploitation efficaces', estime Deutsche Bank dans sa note.



'Ceci dit, nous pensons que la marge opérationnelle est susceptible d'avoir atteint un sommet car les coûts d'acquisition des clients sont amenés à augmenter car moins de nouveaux clients visitent les boutiques, alors que le marketing numérique, lui, flambe', souligne le broker.



