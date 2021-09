Inditex : Les résultats semestriels déçoivent un peu

(CercleFinance.com) - Inditex cède un peu de terrain mercredi à la Bourse de Madrid suite à la publication de résultats semestriels jugés légèrement inférieurs aux attentes.



Le propriétaire de la chaîne de vêtements Zara a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires de 11,9 milliards d'euros pour les six mois allant du 1er février au 31 juillet, soit une croissance de 49% en rythme annuel (+53% en monnaies locales).



Conséquence, son résultat net semestriel est repassé dans le vert, à 1,27 milliards d'euros, à comparer avec une perte nette de 195 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, Inditex fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice records pour son deuxième trimestre, qui s'est étalonné de mai à juillet.



Certains analystes estiment malgré tout que ces performances se trouvent un peu en-deçà de leurs prévisions, ce qui entraînait un repli de l'ordre de 0,5% du titre ce matin sur l'indice IBEX.



