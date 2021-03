Inditex : Les résultats annuels déçoivent

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Le titre Inditex accuse mercredi la plus forte baisse de l'indice IBEX 35 à Madrid après l'annonce de résultats annuels inférieurs aux attentes.



Le propriétaire de la chaîne d'habillement Zara et numéro un mondial du prêt-à-porter a fait état ce matin d'un bénéfice net de près de 1,1 milliard d'euros pour son exercice 2020/2021 clos fin janvier.



Son chiffre d'affaires s'inscrit, lui, en baisse de 28% à 20,4 milliards d'euros, malgré un bond de 77% en monnaies locales des ventes en ligne, qui représentent désormais une activité de 6,6 milliards d'euros.



A titre de comparaison, le consensus attendait un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 20,9 milliards d'euros.



Le groupe espagnol a annoncé qu'il comptait proposer à ses actionnaires un dividende annuel de 0,70 euro par action, dont une composante ordinaire de 0,22 euro par titre et un paiement extraordinaire de 0,48 euro l'action.



Après une réaction initiale plutôt neutre, le titre Inditex s'est nettement orienté en net repli mercredi à la Bourse de Madrid et perd actuellement 1,5%. Il affiche encore un gain de plus de 11% depuis le début de l'année.



