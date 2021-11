Inditex : La fille du fondateur nommée à la présidence

(CercleFinance.com) - Marta Ortega a été désignée mardi pour prendre la présidence exécutive d'Inditex, le numéro un mondial du prêt-à-porter, bouclant ainsi une passation de pouvoir amorcée il y a maintenant dix ans.



Le groupe espagnol finalise un processus de transition intergénérationnelle qui avait débuté en 2011 avec l'objectif d'assurer la succession de son père, Amancio Ortega, le fondateur de l'entreprise.



La nomination de Marta Ortega, qui prendra effet en avril prochain, s'accompagne de l'arrivée d'un nouveau directeur général en la personne d'Oscar Garcia Maceiras, dont la prise de fonction est, elle, immédiate.



Elle remplace Pablo Isla, qui était président exécutif depuis 2011 et le départ d'Amancio Ortega.



Oscar Garcia Maceiras succède de son côté à Carlos Crespo, directeur général depuis 2019 et qui va désormais prendre les fonctions de directeur opérationnel, qui englobent notamment le développement durable et la transformation numérique.



Marta Ortega - qui travaille pour Inditex depuis une quinzaine d'années - s'est notamment occupée du développement de l'image de marque de Zara, la marque-phare du groupe, notamment par le biais de partenariats, dont une collection avec l'actrice française Charlotte Gainsbourg.



Cotée à la Bourse de Madrid, l'action Inditex décrochait de 4,5% mardi matin après la mise en place de cette nouvelle équipe dirigeante.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.