Inditex : L'ancien DG partira à la fin de l'année

(CercleFinance.com) - Inditex, la maison-mère de Zara, a annoncé lundi que Carlos Crespo Gonzelez, son ancien directeur général, avait de prévu de quitter la société à la fin de l'année afin de démarrer une nouvelle étape de sa carrière.



Crespo, qui avait occupé les fonctions de directeur général entre 2019 et 2021, était depuis cette date directeur en charges des opérations et du numérique.



Dans un communiqué, le géant de l'habillement salue sa contribution 'significative' au plan de réorganisation interne qui avait été mis en place en novembre 2021.



Javier Losada Montero, le directeur du développement durable d'Inditex, a de son côté été nommé au sein du comité de direction, une décision qui illustre selon l'entreprise son attachement à développer des produits issus de l'économie circulaire.



Arrivé chez Inditex en 1993, Losada avait été nommé directeur du développement durable en 2019.



