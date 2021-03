Inditex : Gagne 5% en hebdo, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression avec un gain de près de 2% aujourd'hui (+5% en une semaine).



Invest Securities réitère son opinion à l'achat sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 35,2E (contre 33,9E) après l'annonce des résultats 2020.



' Si la publication des résultats annuels témoigne de l'impact très pénalisant de la pandémie, ces derniers illustrent aussi la résilience du modèle d'affaires ' indique l'analyste.



' Par ailleurs, le prolongement des restrictions sanitaires nous conduit à rogner notre BNA 21/22 de -6,3%, sans impact significatif au-delà, dans la mesure où le groupe s'attend à une réouverture de l'ensemble de ses magasins d'ici le 12 avril ' rajoute Invest Securities.



Rappelons qu'UBS a dégradé mardi dernier sa recommandation sur Inditex de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours laissé à 29 euros, soit un potentiel de progression de 5% pour le titre du groupe textile espagnol qui exploite notamment l'enseigne Zara.



Credit Suisse a maintenu également début mars son opinion 'sous-performance' sur Inditex avec un objectif de cours relevé de 23 à 23,5 euros, étant données des prévisions de ventes et de BPA plus élevées pour 2021-2022.



