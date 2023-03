Inditex : Enregistre un bénéfice net historique en 2022

(CercleFinance.com) - Inditex annonce que ses ventes ont atteint 32,6 MdsE en 2022, un chiffre en hausse de 18% à changes constants par rapport à l'exercice précédent, tiré par une hausse de l'activité dans toutes les zones géographiques,



L'EBITDA ressort à 8,6 MdsE, en hausse de 20% par rapport à 2021. Dans le même temps, l'EBIT a progressé de 29% pour atteindre 5,5 MdsE et le bénéfice net ressort à 4,1 MdsE, en hausse de 27%.



'Les ventes, l'EBITDA et le bénéfice net ont atteint des sommets historiques', reconnaît Inditex qui compte désormais se concentrer sur quatre domaines clés : une proposition de produit unique, l'amélioration de l'expérience client, la durabilité ainsi que le talent/engagement de ses collaborateurs.



Pour 2023, Inditex anticipe une marge brute stable (+/-50 bps) et prévoit des investissements ordinaires d'environ 1,6 MdE qui lui permettront d'étendre ses capacités, d'obtenir des gains d'efficacité et d'augmenter sa différenciation.



