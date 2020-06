Inditex : En forte baisse, l'opinion d'un analyste

(CercleFinance.com) - Le titre plonge de -4% à la Bourse de Madrid après l'annonce des ventes trimestriels. Invest Securities estime qu'Inditex a publié un 1er trimestre en deçà des attentes au niveau de la top line et impacté par une provision (308 ME) prise dans le cadre de la stratégie d'optimisation de son réseau de magasins.



Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 30E (contre 30,5E précédemment) en raison de la révision de ses estimations.



' Nous conservons notre opinion à l'achat compte tenu de la pertinence du BM associée à la robustesse de sa structure financière (Trésorerie Nette de 5,7MdsE fin avril) '.



' L'enseignement principal de cette publication réside dans la présentation des grands axes de la stratégie 2022 dont on retiendra qu'elle fait la part belle à la digitalisation et à la restructuration du réseau de magasin, sans impact sur la dynamique de croissance MT (+4%/+6%), potentiellement relutive sur la marge et à moindre intensité capitalistique ' indique Invest Securities.



