Inditex : Attentes dépassées au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Inditex a dévoilé mercredi un bénéfice net meilleur que prévu au titre du premier trimestre, porté par la reprise de la fréquentation de ses magasins et le bon accueil réservé à ses dernières collections.



Pour les trois mois clos au 30 avril, le groupe espagnol, notamment propriétaire de la chaîne Zara, a publié un chiffre d'affaires en hausse de 36% à 6,74 milliards d'euros.



Le premier distributeur mondial de vêtements a ainsi dégagé un bénéfice net de 760 millions d'euros sur les trois mois à fin avril, soit un bond de 80%.



Sa marge brute s'est établie à 60,1%, au plus haut depuis 10 ans, la progression de ses dépenses opérationnelle (+24%) ayant été bien inférieure à celle de ses ventes.



Inditex, qui détient aussi les enseignes Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius et Zara Home, précise que ses comptes trimestriels intègrent une provision de 216 million d'euros liée à la fermeture de ses magasins en Ukraine et en Russie.



Sans cette charge, son bénéfice net trimestriel serait ressorti à 940 millions d'euros.



'Nous nous attendons à ce que les investisseurs réservent un bon accueil à ces résultats', commentent ce matin les analystes d'UBS dans une note de réaction.



'Le profit de premier trimestre meilleur que prévu implique (toutes choses égales par ailleurs) un relèvement de 1% à 2% des prévisions du consensus pour l'exercice 2022/2023', font-ils valoir.



En Bourse de Madrid, le titre Inditex progressait de plus de 4,5% mercredi matin.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.