I.Ceram : Une thèse de médecine consacrée à l'implant sternal

(CercleFinance.com) - I.Ceram a annoncé jeudi la publication d'une première thèse de médecine consacrée à son implant sternal Ceramil, un travail qui démontre selon lui l'intérêt porté par les professionnels de santé à sa technologie.



Le fabricant d'implants en céramique explique que cette thèse, soutenue par le Dr Anaëlle Chermat, une interne du CHU de Limoges, met en exergue les avancées thérapeutiques et médicales de cette prothèse dans le cadre d'une ablation sternale liée à un cancer osseux du sternum.



Pour le médecin, le suivi des 40 implantations réalisées dans le cadre de tumeurs ou de métastases du sternum atteste en effet de la 'simplicité' et de la 'reproductibilité' de la technique opératoire.



Le Dr Chermat met également en évidence l'efficacité de ce sternum en alumine poreuse, qui permet selon elle des suites opératoires 'plus confortables' pour les patients.



Du côté d'I.Ceram, on estime que cette 'reconnaissance' vient conforter des ambitions qui consistent à se positionner comme le leader mondial des céramiques relarguantes dédiées aux infections osseuses.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.