Icade : Dans le vert après un relèvement de recommandation

(CercleFinance.com) - L'action Icade s'inscrit dans le vert vendredi à la Bourse de Paris et signe l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 après un relèvement de recommandation et d'objectif de cours d'UBS.



L'intermédiaire - passé à l'achat contre une opinion 'neutre' jusqu'ici - estime que le potentiel présenté par las activités de santé du groupe immobilier fait plus que compenser les difficultés des immeubles de bureaux.



'Le titre affiche une décote deux fois supérieure à celles de ses pairs, trois fois supérieure à sa moyenne historique alors que son cash flow s'améliore et que des catalyseurs se présentent à l'horizon', écrit-il.



A 11h15, le titre Icade progresse de 0,8% alors que le SBF 120 cède 0,7% au même moment.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.