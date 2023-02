Iberdrola : Vise une croissance de 8 à 10% du bénéfice

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un résultat net de 4,34 milliards d'euros en 2022 (+11,7%), porté par une bonne performance à l'international (notamment aux Etats-Unis et au Brésil).



Iberdrola a réalisé des investissements record de 10,73 milliards d'euros sur l'année (+13%), dont 90% alloués aux réseaux et aux énergies renouvelables.



L'EBITDA a augmenté de 10 % pour atteindre 13,23 milliards d'euros, grâce à la diversification géographique, l'UE contribuant à hauteur de 39 %, les États-Unis de 20 %, le Royaume-Uni de 15 % et l'Amérique latine de 25 %.



Le cash-flow opérationnel atteint 11,12 milliards d'euros, en hausse de +25%. La direction vise une croissance de 8 à 10% du bénéfice net en 2023.



Grâce aux investissements déjà réalisés, le groupe a clôturé l'année 2022 avec une capacité renouvelable installée d'environ 40 000 MW dans le monde. La société a également 7 675 MW en construction qui seront opérationnels au cours des quatre prochaines années. Parmi ceux-ci, près de 3 500 MW correspondent à des projets éoliens offshore aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.



