Iberdrola : Se développe en créant Iberdrola France

(CercleFinance.com) - Iberdrola assoit sa position en France et annonce un regroupement de ses activités sous une nouvelle et même entité, Iberdrola France, dirigé par Emmanuel Rollin.



Il aura la charge de déployer, dans le pays, le plan de développement d'Iberdrola présenté lors du Capital Market Day du Groupe le 9 novembre dernier.



La nouvelle entité intègre toutes les activités d'Iberdrola en France, à savoir le développement et l'exploitation d'installations d'énergies renouvelables et la fourniture de solutions énergétiques avancées pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de décarbonation.



Les investissements actuels et à venir portent en particulier sur l'éolien en mer, mais aussi sur l'éolien terrestre, le photovoltaïque et les services de transition énergétique aux entreprises.



' En réunissant nos activités sous une même entité, nous nous donnons les moyens pour fournir à nos clients des solutions pour atteindre leurs objectifs de décarbonation et pour aider la France dans sa quête de souveraineté énergétique et dans la lutte contre le dérèglement climatique ', a déclaré Emmanuel Rollin, futur directeur général d'Iberdrola France.



