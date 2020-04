Iberdrola : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Iberdrola gagne 2,3% à Madrid, le groupe énergétique affichant un bénéfice net de 968 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2020, en augmentation de 5,3%, ainsi qu'un EBITDA en hausse de 5,8% pour atteindre 2,75 milliards.



'Les 5.500 mégawatts mis en service au cours des douze derniers mois ont tiré les activités libéralisées et renouvelables, qui ont progressé respectivement de 26,5% et 6,1%, tandis que l'activité réglementée a diminué de 4,7%', explique l'Espagnol.



Le groupe maintient la prévision de croissance de son résultat net et de ses dividendes grâce à l'apport des 10 milliards d'euros d'investissements prévus pour l'année, ainsi qu'à la plus-value obtenue au premier trimestre.



