Hyundai : L'UE autorise le rachat conjoint d'Ionity

(CercleFinance.com) - La Commission européenne autorise l'acquisition du contrôle conjoint d'Ionity par Hyundai.



La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint sur Ionity en Allemagne par Hyundai Motor Company aux côtés des actionnaires de contrôle conjoints BMW, Daimler, Porsche et Ford.



Ionity est actif dans toute l'Europe dans l'installation, l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure de recharge de haute puissance accessible au public pour les véhicules électriques à batterie le long des autoroutes et des routes nationales en Europe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.