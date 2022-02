Hunyvers : Projet d'introduction à la Bourse de Paris

(CercleFinance.com) - Hunyvers a annoncé lundi l'approbation par l'AMF de son document d'enregistrement, une étape qui donne le coup d'envoi officiel de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris.



Ce spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs et de tourisme itinérant explique que sa volonté d'entrer en Bourse s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route articulée autour de trois axes.



Le groupe de Limoges explique en effet viser (1) une croissance organique soutenue, (2) une politique d'acquisition active et (3) le développement de son application Caramaps, qui rassemble une communauté de plus de 600.000 utilisateurs européens.



Hunyvers - qui explique que son marché se développe 'à une vitesse accélérée' du fait de la pandémie - compte atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros à horizon 2025, dont 135-140 millions en croissance organique.



Il vise par ailleurs une résultat d'exploitation de l'ordre de 6,5% du chiffre d'affaires.



Comme le veut la formule consacrée, son entrée en Bourse se fera sous réserve des conditions de marché et de l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'opération.



Créé en 2006, Hunyvers accompagne ses clients dans l'organisation de voyages nomades à travers 15 concessions et la distribution de plus de 45 marques.



