Humana : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Humana affiche un BPA ajusté de 12,56 dollars au titre du trimestre écoulé, plus que doublé par rapport à la même période en 2019, et alors que les économistes ne l'anticipaient en moyenne qu'aux alentours de dix dollars.



La compagnie d'assurance-santé souligne que 'les admissions à l'hôpital et l'utilisation ont été significativement déprimées en avril, puis se sont accrues courant mai et juin, et sont restées modestement inférieures à la normale en fin de trimestre'.



Le groupe de Louisville (Kentucky) confirme viser un BPA ajusté compris entre 18,25 et 18,75 dollars pour l'ensemble de l'année 2020, 'tout en reconnaissant l'incertitude inhérente concernant la pandémie en cours'.



